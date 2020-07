Coens annonce la suspension de la mission des trois présidents en vue d'une "Arizona"

La mission des présidents du CD&V, de l'Open Vld et du MR dans le cadre de la recherche d'une coalition fédérale de type "Arizona" est suspendue dans l'attente de clarifications du PS et de la N-VA, a confirmé dimanche le président des chrétiens-démocrates flamands, Joachim Coens, interrogé par Belga à la suite d'informations du Morgen et de la VRT citant aussi des sources libérales flamandes.

© belgaimage