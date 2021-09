Le port du masque va-t-il être assoupli, le pass sanitaire étendu ou la vaccination imposée? Des questions auxquelles le Comité de concertation va devoir répondre, alors qu'il se réunit ce vendredi après-midi. Selon plusieurs sources, des décisions ont déjà été prises quant à la réouverture des discothèques, au port du masque obligatoire et à la vaccination obligatoire du personnel soignant.

"À un moment, il faut forcer le cheval à boire", indiquait ce matin le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), interrogé par la Première (RTBF), à l'heure où le débat sur l'obligation de vaccination bat son plein. "Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour stimuler la vaccination. La vraie question, c'est que cela fait quelques semaines que l'on tourne autour de l'obligation du vaccin. On devrait en parler sans tabou, sans refuser ce débat..."

Si le dernier comité de concertation avait adopté une formulation relativement floue à propos de l'obligation vaccinale du personnel soignant, celle-ci a aujourd'hui été reconfirmée. Mais les modalités sur le plan juridique mettront encore quelques semaines à être élaborées.

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les commerces et restaurants

Mais le sujet qui divise et qui prolongera sans doute les négociations du jour, c'est le port du masque obligatoire. Tombera, tombera pas? Telle est la question. Et n'en déplaise à certains - nombreux sont les politiques et experts qui s'opposent catégoriquement à cet assouplissement-, "bas les masques" scandent en coeur les plus audacieux. Le Premier ministre, Alexander De Croo, mais également le ministre-président flamand, Jan Jambon, se sont notamment prononcés en faveur de cet assouplissement.

Trop audacieux ou simplement optimistes? Pour le virologue Steven Van Gucht, il est trop tôt pour aborder cette question épineuse. Assouplir les règles du port du masque ne doit pas être décidé aujourd'hui. "Le monde politique veut toujours aller un peu trop vite...", a-t-il déclaré ce matin sur Radio 1.

À son arrivée au Palais d'Egmont, Georges Gilkinet a néanmoins confirmé que le débat se trouvait bien sur la table des négociations. "On va vers la fin des mesures corona", a-t-il indiqué. Et lui semble penser que des assouplissements sont envisageables. Ainsi, le port du masque demeurerait obligatoire dans certains cas, comme dans les transports publics, a-t-il ajouté, sans toutefois donner d'autres précisions.

"On va essayer de trouver comme d'habitude le juste équilibre"

➡️@GeorgesGilkinet à l'entrée du #codeco

➡️ Ce qui se négocie: https://t.co/lAMDy8lqA6

➡️ Edition spéciale dès 16h00 sur LN24 et https://t.co/l8mDYv1bmp@RomualdLM pic.twitter.com/KFfgXcBGLJ — LN24 (@LesNews24) September 17, 2021

Une info que semble confirmer un journaliste de la VRT, qui annonce que le port du masque ne sera plus obligatoire pour les clients et personnels des commerces et de l'Horeca, et ce, à partir du 1er octobre. Petite condition: au travail et dans les commerces, une distance entre les personnes devra être respectée. Les masques buccaux ne devront ainsi être portés plus que dans les transports publics, dans les établissements de soins et dans les professions de contact.

Rien n'est toutefois précisé toutefois sur une éventuelle différence d'application en fonction des Régions. Tant Bruxelles que la Wallonie se sont montrées plus soucieuses ces derniers jours de conserver des mesures plus restrictives. Selon nos confrères du Soir, les Régions pourraient choisir de ne pas assouplir la règle et de maintenir l'obligation du port du masque dans ces lieux.

In de horeca en winkels is het mondmasker niet meer verplicht voor klanten en personeel. En dat vanaf 1 oktober. Beslissing Overlegcomite. — Vansevenant Johny (@sevenaj) September 17, 2021

Gelukkig toch al in Vlaanderen. Niemand begreep er nog de zin van als we elk weekend feesten en naar voetbal gaan kijken met duizenden zonder masker. https://t.co/zKAVhKuPpA — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) September 17, 2021

Pour ce qui est de l'événementiel, le masque ne sera plus obligatoire lors d'événements avec plus de 500 personnes à l'intérieur et 750 à l'extérieur, à condition pour les visiteurs de présenter le Covid Safe Ticket. Jusqu'à présent, ces mesures étaient annulées pour les événements comptant jusqu'à 200 participants à l'intérieur et 400 à l'extérieur, avec le Covid Safe Ticket. Le nombre de visiteurs aux événements a donc été augmenté. Pour les événements de moindre envergure, aucune mesure ne s'applique, sauf décision contraire des autorités locales : les participants ne sont donc pas automatiquement tenus de porter un masque ou de garder leurs distances.

Lire aussi > Comité de concertation : voici ce qui est sur la table

Le Covid Safe Ticket imposé dans les boîtes de nuit

Autre mesure qui fait trembler certains secteurs: l'extension du Covid Safe Ticket (CST), principalement à Bruxelles. Le gouvernement fédéral veut être prêt et le Comité de concertation prévoit en effet de "lancer une réflexion sur l'extension du Covid Safe Ticket (CST) aux magasins, aux centres commerciaux et aux professions de contact non médicales (comme les coiffeurs, ndlr)". On remarque surtout que la discussion autour du Covid Safe Ticket est particulièrement sensible du côté flamand, où la N-VA a freiné ces dernières semaines toute nouvelle extension. Le sujet risque donc de provoquer quelques étincelles.

Selon plusieurs sources, on sait déjà que les boîtes de nuit pourront rouvrir le 1er octobre prochain, à condition pour les fêtards de présenter ce fameux Covid Safe Ticket. Tous les participants devront donc être entièrement vaccinés depuis au moins deux semaines, ou présenter un test récent négatif ou un certificat de guérison pour être autorisés à entrer.

Quelles autres postures va adopter le Comité de concertation? Réponses dans quelques instants.

Lire aussi > Feu vert pour le Covid Safe Ticket à Bruxelles: voici les secteurs concernés

Vidéo en direct

Suivez en direct la conférence de presse du Comité de concertation:

"À un moment, il faut forcer le cheval à boire", indiquait ce matin le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), interrogé par la Première (RTBF), à l'heure où le débat sur l'obligation de vaccination bat son plein. "Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour stimuler la vaccination. La vraie question, c'est que cela fait quelques semaines que l'on tourne autour de l'obligation du vaccin. On devrait en parler sans tabou, sans refuser ce débat..."Si le dernier comité de concertation avait adopté une formulation relativement floue à propos de l'obligation vaccinale du personnel soignant, celle-ci a aujourd'hui été reconfirmée. Mais les modalités sur le plan juridique mettront encore quelques semaines à être élaborées.Mais le sujet qui divise et qui prolongera sans doute les négociations du jour, c'est le port du masque obligatoire. Tombera, tombera pas? Telle est la question. Et n'en déplaise à certains - nombreux sont les politiques et experts qui s'opposent catégoriquement à cet assouplissement-, "bas les masques" scandent en coeur les plus audacieux. Le Premier ministre, Alexander De Croo, mais également le ministre-président flamand, Jan Jambon, se sont notamment prononcés en faveur de cet assouplissement.Trop audacieux ou simplement optimistes? Pour le virologue Steven Van Gucht, il est trop tôt pour aborder cette question épineuse. Assouplir les règles du port du masque ne doit pas être décidé aujourd'hui. "Le monde politique veut toujours aller un peu trop vite...", a-t-il déclaré ce matin sur Radio 1.À son arrivée au Palais d'Egmont, Georges Gilkinet a néanmoins confirmé que le débat se trouvait bien sur la table des négociations. "On va vers la fin des mesures corona", a-t-il indiqué. Et lui semble penser que des assouplissements sont envisageables. Ainsi, le port du masque demeurerait obligatoire dans certains cas, comme dans les transports publics, a-t-il ajouté, sans toutefois donner d'autres précisions.Une info que semble confirmer un journaliste de la VRT, qui annonce que le port du masque ne sera plus obligatoire pour les clients et personnels des commerces et de l'Horeca, et ce, à partir du 1er octobre. Petite condition: au travail et dans les commerces, une distance entre les personnes devra être respectée. Les masques buccaux ne devront ainsi être portés plus que dans les transports publics, dans les établissements de soins et dans les professions de contact. Rien n'est toutefois précisé toutefois sur une éventuelle différence d'application en fonction des Régions. Tant Bruxelles que la Wallonie se sont montrées plus soucieuses ces derniers jours de conserver des mesures plus restrictives. Selon nos confrères du Soir, les Régions pourraient choisir de ne pas assouplir la règle et de maintenir l'obligation du port du masque dans ces lieux.Pour ce qui est de l'événementiel, le masque ne sera plus obligatoire lors d'événements avec plus de 500 personnes à l'intérieur et 750 à l'extérieur, à condition pour les visiteurs de présenter le Covid Safe Ticket. Jusqu'à présent, ces mesures étaient annulées pour les événements comptant jusqu'à 200 participants à l'intérieur et 400 à l'extérieur, avec le Covid Safe Ticket. Le nombre de visiteurs aux événements a donc été augmenté. Pour les événements de moindre envergure, aucune mesure ne s'applique, sauf décision contraire des autorités locales : les participants ne sont donc pas automatiquement tenus de porter un masque ou de garder leurs distances.Autre mesure qui fait trembler certains secteurs: l'extension du Covid Safe Ticket (CST), principalement à Bruxelles. Le gouvernement fédéral veut être prêt et le Comité de concertation prévoit en effet de "lancer une réflexion sur l'extension du Covid Safe Ticket (CST) aux magasins, aux centres commerciaux et aux professions de contact non médicales (comme les coiffeurs, ndlr)". On remarque surtout que la discussion autour du Covid Safe Ticket est particulièrement sensible du côté flamand, où la N-VA a freiné ces dernières semaines toute nouvelle extension. Le sujet risque donc de provoquer quelques étincelles.Selon plusieurs sources, on sait déjà que les boîtes de nuit pourront rouvrir le 1er octobre prochain, à condition pour les fêtards de présenter ce fameux Covid Safe Ticket. Tous les participants devront donc être entièrement vaccinés depuis au moins deux semaines, ou présenter un test récent négatif ou un certificat de guérison pour être autorisés à entrer.Quelles autres postures va adopter le Comité de concertation? Réponses dans quelques instants.Suivez en direct la conférence de presse du Comité de concertation: