Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), plaidera lors du prochain comité de concertation qui doit se réunir vendredi pour un assouplissement du port du masque à l'école.

Depuis la reprise des classes début janvier, le masque est obligatoire dès 6 ans. Selon M. Jeholet, la discussion de vendredi portera sur un relèvement de cet âge à 10 ou 12 ans, a-t-il dit lors de la séance des questions d'actualité du Parlement de la FWB.

Devant les députés, M. Jeholet a ajouté que l'utilité sanitaire du port du masque à l'école n'avait jamais fait l'objet d'un consensus scientifique. Le ministre-président a par ailleurs confirmé devant l'assemblée que le prochain Codeco allait assouplir les règles sanitaires.

"Si on se réunit, ce n'est pas pour rester en phase rouge (du Baromètre Covid, ndlr) mais bien passer en phase orange", a-t-il fait valoir. Un passage en phase orange du Baromètre aura des conséquences sur de nombreux secteurs relevant de la FWB, que ce soit pour les mouvements de jeunesse ou la culture notamment. Les lieux culturels, actuellement limités à une jauge maximale de 70% pour leur public, sera augmentée.

"Je plaiderai pour aller le plus loin possible", a assuré M. Jeholet, rappelant que la phase orange du baromètre permettait des jauges allant de 70 à 90%.

Depuis la reprise des classes début janvier, le masque est obligatoire dès 6 ans. Selon M. Jeholet, la discussion de vendredi portera sur un relèvement de cet âge à 10 ou 12 ans, a-t-il dit lors de la séance des questions d'actualité du Parlement de la FWB. Devant les députés, M. Jeholet a ajouté que l'utilité sanitaire du port du masque à l'école n'avait jamais fait l'objet d'un consensus scientifique. Le ministre-président a par ailleurs confirmé devant l'assemblée que le prochain Codeco allait assouplir les règles sanitaires. "Si on se réunit, ce n'est pas pour rester en phase rouge (du Baromètre Covid, ndlr) mais bien passer en phase orange", a-t-il fait valoir. Un passage en phase orange du Baromètre aura des conséquences sur de nombreux secteurs relevant de la FWB, que ce soit pour les mouvements de jeunesse ou la culture notamment. Les lieux culturels, actuellement limités à une jauge maximale de 70% pour leur public, sera augmentée. "Je plaiderai pour aller le plus loin possible", a assuré M. Jeholet, rappelant que la phase orange du baromètre permettait des jauges allant de 70 à 90%.