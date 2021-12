Le secteur de la culture doit faire face à des fermetures suite au Codeco de mercredi. Mais l'ASBL Les Grignoux à Liège, a décidé de ne pas fermer ses cinémas.

Les Grignoux (cinéma : La Sauvenière, Churchill, Le Parc et Caméo Namur) ont décidé de ne pas fermer leurs portes, comme ils l'ont annoncé dans un communiqué : "La confiance est rompue. Ce mercredi 22 décembre, c'est avec effarement que nous avons appris que la principale mesure (l'unique !) mesure du Codeco pour anticiper la prochaine vague du virus serait la fermeture de l'ensemble du secteur culturel.", déplorent-ils. "Face à ces mesures que nous ne comprenons plus, face à ce choix que rien ne justifie, convaincus et confortés par de nombreuses études d'offrir un environnement sain et sécurisé pour nos publics : les Grignoux ont unanimement décidé de rester ouverts au-delà de ce dimanche 26 décembre."

Reste à voir si d'autres structures culturelles vont décider de suivre le mouvement, mais aussi quelles seront les réactions des politiques face à ce refus.

Ariane Kandilaptis

