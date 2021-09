La rentrée de l'année académique 2021-2022 dans les universités et l'enseignement supérieur flamands s'effectuera en code vert, ce qui signifie que les étudiants pourront suivre les cours en présentiel à 100%, même à Bruxelles, où le port du masque sera toutefois obligatoire, a annoncé jeudi le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts.

A Bruxelles, les campus pourront accueillir l'ensemble des étudiants, tout comme ce qui a déjà été décidé pour la Flandre elle-même ainsi que pour l'enseignement secondaire flamand. Selon M. Weyts (N-VA), un certain nombre de mesures supplémentaires sont toutefois prévues dans la capitale, comme le port généralisé du masque dans les locaux des écoles supérieures et des universités.

Les établissements situés à Bruxelles devraient aussi s'engager à stimuler la vaccination contre le coronavirus sur et autour des campus, a précisé le ministre nationaliste dans un communiqué.

A Bruxelles, les campus pourront accueillir l'ensemble des étudiants, tout comme ce qui a déjà été décidé pour la Flandre elle-même ainsi que pour l'enseignement secondaire flamand. Selon M. Weyts (N-VA), un certain nombre de mesures supplémentaires sont toutefois prévues dans la capitale, comme le port généralisé du masque dans les locaux des écoles supérieures et des universités. Les établissements situés à Bruxelles devraient aussi s'engager à stimuler la vaccination contre le coronavirus sur et autour des campus, a précisé le ministre nationaliste dans un communiqué.