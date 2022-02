Dans les classes primaires, plus besoin de masque depuis ce lundi. Ce n'est pas contre pas le cas pour les secondaires, où le masque reste obligatoire.

Depuis ce lundi, les enfants de 6 à 12 ans peuvent faire tomber le masque dans les écoles primaires. Cette mesure prise lors du dernier Comité de concertation concerne l'enseignement pour les moins de 12 ans mais aussi les transports en commun, et les magasins notamment. Le port du masque à partir de 6 ans avait été décrété lors du comité de concertation du 3 décembre, alors que la vague Omicron arrivait en Belgique.

Les élèves du secondaire ainsi que les enseignants doivent par contre encore le porter. Dans l'enseignement, c'est l'année scolaire suivie par l'enfant qui est déterminante et non son âge. Le masque n'est donc plus obligatoire en primaire, mais bien en secondaire.

