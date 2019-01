Climat : "quand les jeunes font la leçon aux politiques"

Si les responsables politiques, à qui s'adresse cette nouvelle vague d'activisme citoyen, affichent ouvertement leur respect pour ce combat, la majorité en dénonce les procédés : l'école buissonnière est illégale, elle mettrait en péril la scolarité de ces jeunes, et pourrait, en outre, être utilisée pour défendre des causes moins honorables. Des craintes sans doutes justifiées, et très certainement partagées par de nombreux parents. Difficile, toutefois, de trouver des arguments valables pour convaincre ces jeunes manifestants qu'ils ont tort de déroger aux règles.

