Vingt-deux ans après la faillite de l'usine sidérurgique, 1 770 anciens des Forges de Clabecq réclament toujours l'intégralité de leurs indemnités. " Par ici les liards ", dit l'Etat, qui leur refuse la priorité.

Ils n'ont pas fait le déplacement jusqu'à la salle attenante au café La Plume d'argent, à Saintes (Tubize), pour refaire le monde ni même ressasser le bon vieux temps. Le poids des ans s'affiche sans fard dans l'assistance. Les crânes se sont dégarnis, les cheveux ont grisonné, les dos se sont voûtés mais l'humeur reste combative. Et l'indignation intacte. Le sang des ex-sidérurgistes ne fait encore qu'un tour quand on aborde la raison de leur rassemblement : " on " s'acharne à les priver de leur dû, " on " ne cherche qu'à les oublier. Sauf qu'ils ont de la mémoire et savent calculer : le compte n'est toujours pas bon quand on n'a eu droit qu'à 47 % de ses indemnités de licenciement.

...