Les travaux de réparation de l'alimentation électrique aux abords de la gare de Bruxelles-Nord ne sont pas encore terminés mercredi matin, indique le gestionnaire de réseau ferroviaire Infrabel vers 06h00. "Nous aurons plus d'informations sur le calendrier des travaux au cours de la journée", a déclaré le porte-parole Frédéric Petit.

Infrabel doit principalement changer des câbles qui ont brûlé lors de l'incendie survenu mardi matin dans une cabine de signalisation à Bruxelles-Nord. Tant que l'alimentation électrique des câbles suspendus n'est pas rétablie, les trains ne circuleront que sous un horaire limité. "Tout comme hier soir, le trafic a été adapté sur les voies ce mercredi matin. Les trains circulent plus lentement sur la jonction Nord-Midi pour moins consommer en énergie de traction et il n'y a toujours pas de trains P (heure de pointe)", précise le porte-parole d'Infrabel Arnaud Reymann. "La plupart des trains IC (InterCity, qui relient les grandes villes entre elles) circulent normalement mais certains sont limités et n'assurent donc pas la totalité de leur parcours. Pareil pour les trains S (suburbains, qui circulent dans et autour de Bruxelles)", complète Elisa Roux, de la SNCB. Les voyageurs sont invités à consulter le site web ou l'application de la SNCB avant de se rendre en gare. Infrabel et la SNCB évalueront ensemble la situation après l'heure de pointe. Le réseau ferroviaire fut très chaotique mardi à cause d'un incendie qui a touché une cabine de signalisation d'Infrabel à Bruxelles-Nord vers 6h30. L'incident a entraîné la pagaille sur l'ensemble du rail pendant toute la journée.