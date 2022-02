Un millier de personnes, selon une estimation de la police de Bruxelles-Ixelles faite à 20h00, se sont rassemblées jeudi soir devant la représentation permanente de la Russie auprès de l'Union européenne, située boulevard du Régent à Bruxelles, pour protester contre l'offensive militaire en Ukraine, ordonnée durant la nuit par le président russe Vladimir Poutine.

Vers 19h00, les manifestants ont migré vers les institutions européennes, pour faire entendre leurs voix en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement européens sur la situation en Ukraine prévu à 20h00.

"On veut la paix", a entre autres scandé la foule. "Poutine terroriste", ont aussi entonné les manifestants et manifestantes, qui arboraient de nombreux drapeaux ukrainien et des pancartes avec des messages comme "Non à la guerre de Poutine" ou représentant le symbole "peace and love" (paix et amour).

"Je suis venue pour soutenir mon pays et mes compatriotes", a expliqué à Belga une ressortissante ukrainienne de 31 ans. "Malheureusement, depuis l'étranger, on ne peut pas faire grand-chose, mais on est tous inquiets et on se rassemble pour montrer qu'on est plus unis que jamais en ce moment."

L'organisateur de l'événement est Benjamin Peltier, un citoyen qui manifeste depuis plusieurs années devant l'ambassade de Russie en Belgique aux côtés de Syriens pour dénoncer le soutien de Moscou au président Bachar el-Assad dans cette guerre civile qui dure depuis 2011.

Il explique avoir organisé ce rassemblement jeudi soir "spontanément et des organisations ukrainiennes [l]'ont rejoint très vite". "À un niveau personnel, ce qui me frappe, c'est qu'on a essayé pendant longtemps de sensibiliser l'opinion publique au danger de l'attitude russe. En 2014, la Russie avait déjà envahi l'Ukraine et il y a eu peu de réaction. Aujourd'hui, tout le monde a l'air de tomber de haut. Maintenant, il faut une vraie réaction."

Le cinquantenaire et le 16, rue de la Loi aux couleurs de l'Ukraine

Les couleurs du drapeau ukrainien seront projetées ce jeudi soir sur l'Arc de Triomphe au Cinquantenaire à Bruxelles en soutien au peuple ukrainien, annonce la régie des bâtiments dans un communiqué.

"C'est une initiative très symbolique, au coeur de l'Europe, en guise de soutien aux Ukrainiennes et Ukrainiens qui sont aujourd'hui attaqués par la Russie", commente la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, citée dans le communiqué. "À côté de ce message de solidarité, la Belgique mène et continuera de mener des actions concrètes en étroite concertation avec ses partenaires européens et ses alliés pour, d'une part, se placer du côté du peuple ukrainien et, d'autres part, répondre aux agressions de Moscou."

"Par l'illumination du Cinquantenaire, situé au coeur de l'Europe, nous voulons témoigner notre solidarité envers le peuple ukrainien et notre attachement indéfectible aux valeurs de démocratie et de libertés, socle de la construction européenne", ajoute Mathieu Michel, secrétaire d'État chargé de la Régie des Bâtiments.

Le drapeau ukrainien a également été hissé au 16, rue de la Loi, "en signe de solidarité avec le peuple ukrainien", selon un tweet du porte-parole du Premier ministre Alexander De Croo.

Vers 19h00, les manifestants ont migré vers les institutions européennes, pour faire entendre leurs voix en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement européens sur la situation en Ukraine prévu à 20h00. "On veut la paix", a entre autres scandé la foule. "Poutine terroriste", ont aussi entonné les manifestants et manifestantes, qui arboraient de nombreux drapeaux ukrainien et des pancartes avec des messages comme "Non à la guerre de Poutine" ou représentant le symbole "peace and love" (paix et amour). "Je suis venue pour soutenir mon pays et mes compatriotes", a expliqué à Belga une ressortissante ukrainienne de 31 ans. "Malheureusement, depuis l'étranger, on ne peut pas faire grand-chose, mais on est tous inquiets et on se rassemble pour montrer qu'on est plus unis que jamais en ce moment." L'organisateur de l'événement est Benjamin Peltier, un citoyen qui manifeste depuis plusieurs années devant l'ambassade de Russie en Belgique aux côtés de Syriens pour dénoncer le soutien de Moscou au président Bachar el-Assad dans cette guerre civile qui dure depuis 2011. Il explique avoir organisé ce rassemblement jeudi soir "spontanément et des organisations ukrainiennes [l]'ont rejoint très vite". "À un niveau personnel, ce qui me frappe, c'est qu'on a essayé pendant longtemps de sensibiliser l'opinion publique au danger de l'attitude russe. En 2014, la Russie avait déjà envahi l'Ukraine et il y a eu peu de réaction. Aujourd'hui, tout le monde a l'air de tomber de haut. Maintenant, il faut une vraie réaction." Les couleurs du drapeau ukrainien seront projetées ce jeudi soir sur l'Arc de Triomphe au Cinquantenaire à Bruxelles en soutien au peuple ukrainien, annonce la régie des bâtiments dans un communiqué."C'est une initiative très symbolique, au coeur de l'Europe, en guise de soutien aux Ukrainiennes et Ukrainiens qui sont aujourd'hui attaqués par la Russie", commente la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, citée dans le communiqué. "À côté de ce message de solidarité, la Belgique mène et continuera de mener des actions concrètes en étroite concertation avec ses partenaires européens et ses alliés pour, d'une part, se placer du côté du peuple ukrainien et, d'autres part, répondre aux agressions de Moscou." "Par l'illumination du Cinquantenaire, situé au coeur de l'Europe, nous voulons témoigner notre solidarité envers le peuple ukrainien et notre attachement indéfectible aux valeurs de démocratie et de libertés, socle de la construction européenne", ajoute Mathieu Michel, secrétaire d'État chargé de la Régie des Bâtiments. Le drapeau ukrainien a également été hissé au 16, rue de la Loi, "en signe de solidarité avec le peuple ukrainien", selon un tweet du porte-parole du Premier ministre Alexander De Croo.