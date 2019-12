Nous connaissons tous les Plaisirs d'Hiver dans le centre de Bruxelles. Depuis le 29 novembre, le marché de Noël accueille des centaines de personnes par jour. Mais ce n'est pas le seul marché de Noël où vous pourrez vous balader ce week-end. En voici cinq sélectionnés par Le soir.

Le marché de Noël d'Ixelles

Le marché de Noël durable et créatif organisé par Fais-le-toi-même a lieu du 13 au 15 décembre sur le site de See U, dans les anciennes casernes d'Ixelles. Ce marché prône le zéro-déchet en proposant des idées de cadeaux responsables et durables.

Le marche de Noël de Woluwe-Saint-Pierre

Le Xmas Festival a lieu du 10 au 15 décembre à Stockel. Au programme, vous aurez le choix entre participer à des ateliers d'animations, déguster des spécialités culinaires venues des quatre coins du monde ou jeter un oeil aux nombreux stands d'artisans présents sous le chapiteau chauffé.

Le marché de Noël de Woluwe-Saint-Lambert

Le village de Noël de Woluwe-Saint-Lambert a lieu du 13 au 15 décembre sur la place Saint-Lambert elle-même. Une soixantaine d'artisans sont prévus au programme.

Le marché de Noël de Schaerbeek

La troisième édition du Slow Ho Ho prend place du 13 au 15 décembre dans l'atelier de la boutique de bijoux Tiroir de Lou. Le but de l'organisatrice est de rassembler, le temps d'un week-end, des artistes belges qui proposent des produits éthiques. Huit marques seront présentes et proposeront des cosmétiques 100% naturels, de la céramique, du granola bio, des fabrications textiles et des bijoux.

Le marché de Noël d'Anderlecht

Le marché de Noël d'Anderlecht a lieu du 13 au 15 décembre sur la place de la Vaillance et vous propose 116 chalets de cadeaux, de nourriture et de boissons, dont 20 stands de produits locaux. Vous pourrez aussi assister aux différentes animations et aux chants.

Margaux Glamocic