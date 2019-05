De la neige au mois de mai, "c'est rare mais pas exceptionnel", résume le météorologue de l'IRM David Dehenauw. En revanche, la hauteur de la couche de neige observée au Mont Rigi, dans les Hautes Fagnes, est "très inhabituelle pour un début mai", analyse le spécialiste.

D'après la webcam de la station de l'Institut royal météorologique (IRM) au Mont Rigi, dans la commune de Waimes en province de Liège, il est tombé localement 5 à 10 cm de neige.

Ce n'est pas la première fois que des flocons surprennent les Belges à l'approche de l'été. Ainsi, à Uccle, quatre jours de précipitations neigeuses furent recensés en mai 1986 tandis que la chute de neige la plus tardive y remonte au 13 mai 1902, selon les données de l'IRM.

Sur l'ensemble du pays, l'enneigement au sol le plus tardif enregistré est récent puisqu'il date du 24 mai 2013, au Mont Rigi. Mais seuls 3 cm avaient alors été comptabilisés.

Il a même neigé un 8 juin, en 1985 à Saint-Hubert. Il s'agissait cependant plutôt d'un mélange pluie-neige et la neige n'avait donc pas tenu, précise David Dehenauw.

- 2 degrés cette nuit

De l'air froid et instable d'origine polaire transite en Belgique ce samedi. Au fil de la journée, la nébulosité deviendra variable avec des cumulus et des éclaircies, prévoit l'Institut royal météorologique. Mais des giboulées parfois intenses avec risque d'un coup de tonnerre et de grésil sont également attendues. Les maxima atteindront à peine 5 degrés en Hautes-Fagnes à 10 degrés en plaine. Le vent de nord à nord-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales jusqu'à 60 km/h. A la mer, il sera assez fort à parfois fort avec des rafales possibles jusqu'à 80 km/h.

Ce soir, quelques averses arroseront encore le pays, sous la forme de neige ou de neige fondante en Ardenne. Durant la nuit, les routes pourront être glissantes au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima descendront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes, 4 degrés dans le centre et +7 degrés à la côte. Des gelées au sol seront à craindre dans pas mal de régions. Dimanche, le temps restera froid et variable, avec à nouveau des averses depuis la mer du Nord. En Ardenne, il s'agira d'averses hivernales. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra progressivement plus sec sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest, et à la mer assez fort avec des rafales jusqu'à 60 km/h.