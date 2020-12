Les jours de congés légaux sont à prendre chaque année au cours de l'année en question, cela vaut pour 2020 aussi, prévient mercredi Acerta, soulignant que l'Onem récupère les indemnités de chômage si les congés légaux n'ont pas été utilisés.

À la fin de l'année, le solde de jours de congés légaux de chaque travailleur doit être à zéro.

Les indemnités de chômage temporaire sont destinées à fournir un revenu aux travailleurs en période de chômage temporaire. Leur objectif n'est pas de remplacer les vacances, souligne Acerta. Les vacances sont obligatoires dans les secteurs qui ont dû fermer.

Or, pour 55% des employeurs avec des travailleurs ayant été mis en chômage temporaire, ces travailleurs ont encore des jours de congé à prendre pour 2020, ressort-il des données d'un échantillon de 33.000 employeurs du secteur privé, comprenant à la fois des PME et des grandes entreprises.

Si ces jours ne sont pas pris, les employeurs pourraient être désagréablement surpris lors du contrôle de l'Onem en 2021. Les travailleurs risqueront en effet de devoir rembourser au cours du premier ou deuxième trimestre 2021 les indemnités de chômage temporaire indûment versées en 2020.

Pour le secteur des soins et du bien-être, les jours de congés légaux de 2020 peuvent exceptionnellement être reportés.

"Oui, la période de fin d'année est bien sûr une période de vacances populaire, souligne Laura Couchard, conseillère juridique chez Acerta, mais à quelques semaines de la fin de l'année, nous estimons qu'il est de notre devoir d'informer que tous les travailleurs doivent être en ordre en matière de congés légaux. Il n'y aurait aucun bénéfice, ni pour les employeurs, ni pour les travailleurs, à discuter cette question dès le début de 2021. Tout le monde veut commencer la nouvelle année sur de bonnes bases."

