Child Focus lance, à l'occasion de la Journée internationale des enfants disparus le 25 mai, une campagne radiophonique et télévisée pour "faire connaître aux gens l'histoire émouvante qui se cache derrière les avis de recherche plutôt neutres", indique mercredi la Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités.

"Tant que nous les cherchons, les enfants disparus sont toujours avec nous." Sous ce slogan, Child Focus lance des spots télévisés et radios pour emmener les téléspectateurs et auditeurs "dans les souvenirs que les parents ont de leur enfant disparu". La campagne télévisée a été tournée par la réalisatrice belge Fien Troch. Elle "nous plonge dans le quotidien d'un couple et de leur fils", explique Child Focus.

Chaque scène est un souvenir lié à un enfant disparu. Le spot sera aussi diffusé en ligne par Missing Children Europe, la Fédération européenne pour enfants disparus et sexuellement exploités. En radio, l'association donne la parole aux parents d'enfants disparus. La campagne se déroulera du 18 au 26 mai. Des affiches sont également prévues ainsi que la distribution de plus de 100.000 myosotis en tissu et sous forme d'autocollants, symbole du souvenir et de l'espoir.