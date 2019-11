Child Focus lance une campagne choc contre la pédopornographie à l'occasion de la Journée européenne pour la protection des enfants contre les abus sexuels, organisée le 18 novembre.

L'organisation diffuse une vidéo qui est une reconstitution explicite d'abus sexuels sur un enfant, jouée par des adultes, afin de "créer un effet de choc, de briser les tabous autour de la problématique et de tirer la sonnette d'alarme".

"En reconstituant une scène réelle entrée par le point de signalement, et rejouée de manière explicite par des acteurs adultes, Child Focus veut créer un effet de choc, tant auprès du grand public que chez les décideurs politiques, et éliminer la plus grande confusion dans ce domaine: la pédopornographie n'est pas de la pornographie; chaque photo ou vidéo est une preuve de violence sexuelle terrible dans laquelle des enfants de chair et de sang sont impliqués. Derrière chaque image se cache un enfant abusé, une victime qui n'arrive jamais à oublier cet événement et devra traîner cet abus toute sa vie, tout en sachant que ces images continuent à circuler sur internet", explique Child Focus.

En 2018, Child Focus a reçu 1.728 signalements (+136% par rapport à 2017), dont 530 étaient en fait des images d'abus sexuels d'enfants. En outre, la police fédérale belge a reçu 18.000 rapports de l'industrie technologique, dont 42% ont été qualifiés d'abus. La vidéo choc, réservée à un public averti, est diffusée sur le site www.chaletfilm.be