Les personnes vivant en appartement et les locataires sociaux qui se chauffent au mazout, au gaz propane ou butane recevront également la prime fédérale de 200 euros, a indiqué dimanche la députée Nahima Lanjri (CD&V) sur la base d'une réponse qu'elle a reçue du ministre de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS).

De nombreuses questions se posent sur le cas des personnes qui vivent en copropriété dans un immeuble équipé d'un système de chauffage unique. Celle-ci ne peuvent bénéficier directement de la réduction de la TVA à 6% sur le gaz et l'électricité car l'assemblée des co-propriétaires dont ils font partie dispose d'un contrat professionnel et non résidentiel.

Des fédérations du secteur immobilier attirent l'attention du monde politique depuis un mois sur ce problème. Des solutions sont à l'étude via l'octroi d'une prime unique.

