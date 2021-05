Plusieurs véhicules de police, dont des agents des unités spéciales, se sont rassemblés mercredi vers 18 heures à la porte de la Salamandre, une des entrées du parc national des Hoge Kempen. Le parking du café De Salamander est rempli de véhicules de police.

La décision a été prise dans l'après-midi de fermer complètement le parc dans le cadre de la recherche du militaire armé Jurgen Conings, originaire de Dilsen-Stokkem.

Depuis mardi, les services de police mènent une chasse à l'homme pour retrouver le soldat de 46 ans, qui se cacherait dans les réserves naturelles et les forêts du Limbourg avec un gilet pare-balles et des armes à feu.

Mercredi soir, les unités spéciales sont entrées en action sur le Weg naar Heiwyck, où un ruban bloque l'entrée de la Mechelse Heide.

Peu après, les policiers sont repartis.

Six détonations ont été entendues vers 18h35, sans que l'on sache s'il s'agissait de coups de feu.

Les médias sont tenus à l'écart du parking de De Salamander, pour leur propre sécurité. Deux enquêteurs de la police du Maasland ont également récupéré un vêtement et deux essuies trouvés sur un sentier près de l'Europalaan (N771), au bord du Dilserbos, à quelques kilomètres de l'endroit où le véhicule de Jurgen Conings a été retrouvé mardi soir. On ne sait pas encore si ces éléments appartiennent à ce dernier.

