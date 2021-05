Mardi après-midi, une chasse à l'homme a été lancée dans les environs dans la province du Limbourg. La police est à la recherche d'un militaire qui serait lourdement armé et qui aurait notamment menacé le virologue flamand Marc Van Ranst.

Une chasse à l'homme a lieu en ce moment pour retrouver un soldat lourdement armé et qui est porté disparu depuis lundi. Les services de sécurité craignent que l'homme, qui milite depuis ces derniers mois sur les médias sociaux contre les mesures du gouvernement, soit sur le point de commettre un attentat.

Pour le retrouver, la zone de police de Kempenland a mené une importante chasse à l'homme pour retrouver le soldat mardi après-midi. Il se serait déplacé en direction de Beringen, vers Hasselt et ainsi de suite vers le nord-est. Sa voiture, sans plaque d'immatriculation, a été trouvée dans les bois de Dilser. Les unités spéciales de la police fédérale passent la forêt au peigne fin. L'homme n'a pas encore été retrouvé pour l'instant.

Un soldat d'une quarantaine d'années

Le soldat Jurgen C., 46 ans, qui est stationné dans la caserne de Peutie. En tant qu'instructeur, il préparait les soldats pour les missions à l'étranger, mais il avait également accès au stockage des armes et des munitions. C'est pourquoi il aurait plusieurs armes à feu sur lui selon De Standaard. Il s'agirait notamment d'un lance-roquettes, d'une mitraillette P90 de la FN (une arme semi-automatique légère qui peut percer les gilets pare-balles). Ces armes et munitions auraient en effet été volées dans une caserne.

Le service de renseignement militaire surveillait déjà J.C. en raison de ses sympathies pour l'extrême droite.

Dans une lettre d'adieu qui a été retrouvée, il s'exprime également en termes menaçants. Parce que l'homme s'en est pris aux virologues sur les médias sociaux, mais en premier lieu au professeur Marc Van Ranst, ce dernier a été relogé, par précaution, avec sa famille.

Selon Het Laatste Nieuws, l'homme aurait aussi menacé de s'en prendre "au système" et à l'armée. Par sécurité plusieurs casernes comme celles de Schaffen et de Leopoldsburg, sont fermées en ce moment, et les militaires ne peuvent en sortir.

Le procureur ne confirme uniquement pour l'instant que la police est à la recherche d'un homme, âgé d'une quarantaine d'années, qui présente un risque pour les armes à feu et qui menace d'une action violente. Selon le porte-parole du parquet fédéral, Eric Van Duyse, "On craint qu'il ait l'intention de commettre un acte de violence, contre lui-même ou contre d'autres personnes, mais les cibles exactes possibles ne sont pas encore claires."

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld), a pour sa part confirmé sur VTM Nieuws que "L'homme représente une menace grave".

Sur la liste de l'OCAD

Le Centre de crise s'est réuni aujourd'hui et prend l'affaire très au sérieux précise encore le quotidien flamand. Le soldat en question est sur la liste de l'Ocad depuis des mois parce qu'il a menacé de mort des virologues. Depuis hier, il est marqué "niveau 4", ce qui signifie que les services de sécurité partent du principe qu'il existe des indices sérieux et concrets que l'homme a l'intention de commettre un attentat. Il a des sympathies d'extrême droite.

Une chasse à l'homme a lieu en ce moment pour retrouver un soldat lourdement armé et qui est porté disparu depuis lundi. Les services de sécurité craignent que l'homme, qui milite depuis ces derniers mois sur les médias sociaux contre les mesures du gouvernement, soit sur le point de commettre un attentat.Pour le retrouver, la zone de police de Kempenland a mené une importante chasse à l'homme pour retrouver le soldat mardi après-midi. Il se serait déplacé en direction de Beringen, vers Hasselt et ainsi de suite vers le nord-est. Sa voiture, sans plaque d'immatriculation, a été trouvée dans les bois de Dilser. Les unités spéciales de la police fédérale passent la forêt au peigne fin. L'homme n'a pas encore été retrouvé pour l'instant. Le soldat Jurgen C., 46 ans, qui est stationné dans la caserne de Peutie. En tant qu'instructeur, il préparait les soldats pour les missions à l'étranger, mais il avait également accès au stockage des armes et des munitions. C'est pourquoi il aurait plusieurs armes à feu sur lui selon De Standaard. Il s'agirait notamment d'un lance-roquettes, d'une mitraillette P90 de la FN (une arme semi-automatique légère qui peut percer les gilets pare-balles). Ces armes et munitions auraient en effet été volées dans une caserne. Le service de renseignement militaire surveillait déjà J.C. en raison de ses sympathies pour l'extrême droite.Dans une lettre d'adieu qui a été retrouvée, il s'exprime également en termes menaçants. Parce que l'homme s'en est pris aux virologues sur les médias sociaux, mais en premier lieu au professeur Marc Van Ranst, ce dernier a été relogé, par précaution, avec sa famille.Selon Het Laatste Nieuws, l'homme aurait aussi menacé de s'en prendre "au système" et à l'armée. Par sécurité plusieurs casernes comme celles de Schaffen et de Leopoldsburg, sont fermées en ce moment, et les militaires ne peuvent en sortir.Le procureur ne confirme uniquement pour l'instant que la police est à la recherche d'un homme, âgé d'une quarantaine d'années, qui présente un risque pour les armes à feu et qui menace d'une action violente. Selon le porte-parole du parquet fédéral, Eric Van Duyse, "On craint qu'il ait l'intention de commettre un acte de violence, contre lui-même ou contre d'autres personnes, mais les cibles exactes possibles ne sont pas encore claires."Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld), a pour sa part confirmé sur VTM Nieuws que "L'homme représente une menace grave". Le Centre de crise s'est réuni aujourd'hui et prend l'affaire très au sérieux précise encore le quotidien flamand. Le soldat en question est sur la liste de l'Ocad depuis des mois parce qu'il a menacé de mort des virologues. Depuis hier, il est marqué "niveau 4", ce qui signifie que les services de sécurité partent du principe qu'il existe des indices sérieux et concrets que l'homme a l'intention de commettre un attentat. Il a des sympathies d'extrême droite.