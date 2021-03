La Belgique passera à l'heure d'été dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars. Ainsi, à deux heures du matin dimanche, il sera en réalité trois heures. En d'autres termes, nous perdrons une heure de sommeil, mais la luminosité perdurera le soir.

C'est une directive de 2001 qui règle le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement. L'heure d'été et l'heure d'hiver sont cependant appliquées en Belgique depuis 1977. La principale raison de cette décision est l'économie d'énergie, bien que l'efficacité de cette mesure soit contestée.

Les opposants au changement d'heure saisonnier soulignent la perturbation du rythme biologique. Il crée de plus une confusion dans de nombreux pays, car tous ne passent pas à l'heure d'été au même moment.

Après avoir mené une consultation publique, la Commission européenne avait recommandé en septembre 2018 d'abolir le changement d'heure saisonnier dès 2019. Tant les États membres que le Parlement avaient toutefois jugé ce délai trop court, reportant la fin du changement d'heure dans l'Union européenne à cette année 2021. La mesure laisse à chaque pays le choix de rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été.

En Belgique, le gouvernement fédéral n'a pas encore pris de décision. Une enquête d'opinion commandée par la chancellerie du Premier Ministre avait révélé que la majorité de la population belge (83%) était favorable à l'arrêt du changement d'heure saisonnier. Au sujet du régime horaire que la Belgique devrait adopter de manière permanente, 50% des répondants avaient marqué leur préférence pour l'heure d'hiver tandis que 45% s'étaient exprimés en faveur de l'heure d'été.

Si aucun choix n'est porté sur l'une des deux options d'ici-là ou si la Belgique conserve l'heure d'hiver de façon permanente, nous reculerons les aiguilles d'une heure dans la nuit du 30 au 31 octobre

C'est une directive de 2001 qui règle le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement. L'heure d'été et l'heure d'hiver sont cependant appliquées en Belgique depuis 1977. La principale raison de cette décision est l'économie d'énergie, bien que l'efficacité de cette mesure soit contestée. Les opposants au changement d'heure saisonnier soulignent la perturbation du rythme biologique. Il crée de plus une confusion dans de nombreux pays, car tous ne passent pas à l'heure d'été au même moment. Après avoir mené une consultation publique, la Commission européenne avait recommandé en septembre 2018 d'abolir le changement d'heure saisonnier dès 2019. Tant les États membres que le Parlement avaient toutefois jugé ce délai trop court, reportant la fin du changement d'heure dans l'Union européenne à cette année 2021. La mesure laisse à chaque pays le choix de rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. En Belgique, le gouvernement fédéral n'a pas encore pris de décision. Une enquête d'opinion commandée par la chancellerie du Premier Ministre avait révélé que la majorité de la population belge (83%) était favorable à l'arrêt du changement d'heure saisonnier. Au sujet du régime horaire que la Belgique devrait adopter de manière permanente, 50% des répondants avaient marqué leur préférence pour l'heure d'hiver tandis que 45% s'étaient exprimés en faveur de l'heure d'été. Si aucun choix n'est porté sur l'une des deux options d'ici-là ou si la Belgique conserve l'heure d'hiver de façon permanente, nous reculerons les aiguilles d'une heure dans la nuit du 30 au 31 octobre