Chaleur et soleil au programme de ce dimanche de Pâques

Un temps chaud et ensoleillé est attendu dimanche, avec jusqu'à 24 degrés dans de nombreuses régions, et 21 degrés à la côte et sur les hauteurs de l'Ardenne. Un vent faible à modéré d'est à nord-est soufflera, selon les prévisions de l'IRM.

© belga