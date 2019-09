Cinéphile averti, Hergé a transposé dans les aventures de Tintin de nombreuses scènes de films américains, allemands et français. Auteur d'une enquête approfondie sur le sujet, le tintinologue Bob Garcia voit dans le 7e art la principale source d'inspiration du créateur du petit reporter.

Effet visuel saisissant : à la fin du film Les Aventures fantastiques du baron de Münchhausen (1943), de Josef von Báky, un laquais passe, un chandelier à bout de bras, devant le tableau-portrait du baron, qui s'anime soudain. Münchhausen se penche en avant et souffle la flamme du chandelier, avant de se figer à nouveau dans son cadre. La séquence a dû impressionner Hergé, qui la transpose aussitôt dans Les 7 boules de cristal, récit publié du 16 décembre 1943 au 3 septembre 1944 dans Le Soir " volé " et repris fin 1946 dans Le Journal de Tintin : à Moulinsart, le tableau-portrait de Tournesol s'anime devant un Haddock ébahi. Le professeur se penche hors du cadre et remue son fameux pendule en disant " Pardon ! ... Un peu plus à l'ouest ! ", direction qu'il affectionne depuis Le Trésor de Rackham le Rouge. Le capitaine y voit un effet de l'alcool et jette sa bouteille de whisky par la fenêtre du château.

...