Cdh, Ecolo, Défi veulent réunir le conseil provincial du BW sur la réforme des provinces

Ces partis regrettent que le conseil provincial n'ait pas été associé à la rédaction de cet avis, d'autant que celui-ci déplorait notamment un manque de concertation de la ministre régionale des pouvoirs locaux avec les instances provinciales. L'opposition demande dès lors une réunion publique sur le sujet.

"Il n'est pas normal que l'instance légitime la plus concernée, à savoir le conseil provincial, ait été mis hors-jeu par son propre collège", indiquent les chefs de file des trois partis d'opposition au conseil provincial.

Le groupe cdH s'est donc concerté avec Ecolo et DéFI, pour réunir un tiers de conseillers et obtenir la convocation d'un conseil provincial au début du mois de janvier, et qui serait spécifiquement dédié à la thématique de la réforme des provinces. Compte tenu des procédures à suivre, les partis de l'opposition au conseil provincial du Brabant wallon suggèrent une autre solution: la convocation d'une séance thématique des commissions réunies, qui serait publique et ouverte aux représentants des communes. "Le chef de groupe cdH a récolté les 13 signatures nécessaires amenant cdH, DéFI et Ecolo à demander d'inscrire l'organisation d'une telle séance publique des commissions réunies à l'ordre du jour de la prochaine réunion de bureau", indique le cdH dans un communiqué de presse émis dimanche.

Lors du dernier conseil provincial du Brabant wallon, le collège provincial MR-PS avait évoqué l'avis qu'il rendrait à la Région wallonne dans le cadre de cette réforme des provinces. Il s'agissait d'un avis aux termes sévères, demandant au Gouvernement wallon de retirer son avant-projet et suggérant une alternative à la réforme annoncée.