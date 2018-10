Catastrophe ferroviaire de Buizingen: le procès doit se tenir en français

La catastrophe, qui s'est produite à Buizingen, dans l'entité de Hal, remonte au 15 février 2010. Ce jour-là, un train L parti de Louvain à destination de Braine-le-Comte a percuté un train IC Quiévrain-Liège-Guillemins, tuant 19 personnes. Quelque 310 personnes ont par ailleurs été blessées dans l'accident. Le conducteur du train L a survécu au choc et a été renvoyé devant la justice, soupçonné d'avoir franchi un feu rouge.

La SNCB et Infrabel sont également poursuivis pour négligence en matière de sécurité.

La défense avait déjà demandé un changement de langue devant le tribunal de police de Hal, mais la requête a été refusée. Elle a alors fait appel devant le tribunal d'arrondissement, un tribunal spécial de six juges, et obtenu gain de cause. Le procès se tiendra donc devant le tribunal de police de Bruxelles.

Cette décision risque de faire traîner la procédure. Un nouveau juge de police et un nouveau magistrat du parquet vont devoir se pencher sur le dossier. En outre, une partie de celui-ci va devoir être traduite.