Cas de plagiat et de fake news dans la presse belge: comment en est-on arrivé là ?

C'est au tour de médias réputés des Pays-Bas, tels Elsevier, HP/De Tijd, Nieuwe Revu, NRC ainsi que du magazine belge MO*, de nos confrères du Knack et du site belge Apache d'être victimes des mauvaises pratiques journalistiques - dont du plagiat et des sources invérifiables - d'un collaborateur indépendant, et cela pendant des années. Un article du Groene Amsterdammer révèle l'affaire.

