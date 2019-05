A quel sport vouent-ils une véritable passion ? Pourquoi ? Depuis quand ? Et avec quel impact sur leur vie, privée comme professionnelle ? Cette semaine : l'illusionniste Carlos Vaquera évoque le karaté, qu'il pratique depuis l'enfance, quand il était surnommé le "pacificateur". Et son évolution vers l'autodéfense, dans un monde devenu agressif.

Carlos Vaquera est un magicien. Un amateur de mots, auteur de plusieurs essais. Un jongleur d'illusions, régulièrement sur scène. Un homme de télé, aussi, qui a fait autrefois les beaux jours de RTL-TVI et de la RTBF. Un personnage singulier : Espagnol par ses racines, imprégné de philosophie asiatique et nourri par une petite dose de paranoïa, venue d'une adolescence difficile et de l'insécurité engendrée par un monde où les valeurs se diluent. " Ma première passion avant l'illusionnisme, ce fut le karaté, entame-t-il. J'ai commencé à 13 ans, cela fait quarante-quatre ans que je le pratique. "

...