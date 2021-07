Le cap des 50.000 passagers a été franchi ce vendredi à Brussels Airport, se réjouit samedi l'aéroport, évoquant "un nouveau record depuis le début de la crise".

"Au total, ce sont près de 51.600 passagers (départs et arrivées), soit 54% du taux de fréquentation de la même date en 2019, qui sont passés par Brussels Airport ce vendredi", peut-on lire dans le communiqué. Cette fin de mois d'été marquant le traditionnel chassé-croisé entre les juilletistes et les aoûtiens.

"Il s'agit d'un cap important et surtout très motivant pour toute la communauté de Brussels Airport durement impactée par la crise du Covid depuis mars 2020", commente l'aéroport.

Depuis le milieu du mois de juillet, le cap des 45.000 passagers a été franchi à plusieurs reprises à Brussels Airport.

"Au total, ce sont près de 51.600 passagers (départs et arrivées), soit 54% du taux de fréquentation de la même date en 2019, qui sont passés par Brussels Airport ce vendredi", peut-on lire dans le communiqué. Cette fin de mois d'été marquant le traditionnel chassé-croisé entre les juilletistes et les aoûtiens. "Il s'agit d'un cap important et surtout très motivant pour toute la communauté de Brussels Airport durement impactée par la crise du Covid depuis mars 2020", commente l'aéroport. Depuis le milieu du mois de juillet, le cap des 45.000 passagers a été franchi à plusieurs reprises à Brussels Airport.