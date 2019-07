Le moment le plus chaud de la journée n'est pas à midi, quand le soleil est au zénith, mais un peu plus tard dans l'après-midi nous apprend De Standaard.

L'IRM en a la quasi-certitude, ce jeudi, nous vivrons la journée la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques en Belgique en 1833. On a l'habitude de dire que les heures les plus torrides se situent sur le coup de midi quand le soleil est au zénith (vers 13h45 plus précisément au-dessus de Bruxelles), ce n'est pourtant pas le moment le plus chaud de la journée explique De Standaard.

