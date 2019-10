Le plan d'urgence communal a été déclenché mercredi matin par la Ville de Mons après qu'un camion-citerne s'est couché sur le flanc vers 1h30 la nuit dernière sur l'autoroute E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes, à hauteur de Nimy. Un périmètre de sécurité a été installé et l'autoroute est toujours fermée dans les deux sens. Le véhicule a perdu un produit potentiellement hautement inflammable et qui présente un degré très faible de toxicité. Aucune mesure de confinement des riverains n'a toutefois été prise.

Le bourgmestre Nicolas Martin, en concertation avec le gouverneur de la Province de Hainaut, Tommy Leclercq, a, décidé de déclencher le plan communal d'urgence. Par mesure de précaution, il est conseillé aux riverains et aux automobilistes proches de la zone, située du carrefour de la Violette à Nimy jusqu'au carrefour de la rue Grande et la rue des Épinois à Maisières, de fermer les portes, les fenêtres et de stopper les ventilations des habitations ainsi que des véhicules, afin d'éviter l'accumulation du produit dans l'air. La circulation sur la voie publique est toutefois autorisée. La police rencontre directement les habitants immédiatement concernés par ces mesures.

Un camion a embouti, mercredi vers 1h30, la zone de travaux sur l'E19 à Nimy en direction de Mons-Valenciennes. Le poids lourd s'est couché sur le flanc. Un liquide hautement inflammable contenu dans la citerne s'est écoulé sur la chaussée. Un périmètre de sécurité a été installé et l'autoroute a été fermée dans les deux sens de circulation, vers Bruxelles et vers Valenciennes. Des déviations ont été mises en place.

Les pompiers de Mons, la police et la protection civile sont intervenus sur les lieux de l'accident. "Nos équipes doivent éviter l'écoulement du produit qui est hautement inflammable, un peu comme de l'essence", a indiqué un porte-parole des pompiers de Mons. "Une mousse absorbante a été placée sur le produit. Une odeur de solvant est certes perceptible et il est conseillé aux riverains à l'intérieur du périmètre, par mesure de prévention, de calfeutrer portes et fenêtres à éviter les odeurs. Il n'y a pas de mesure de confinement."

Vers Paris, une déviation est mise en place via la sortie Mons-Est vers le R5a, vers Mons. En direction de Bruxelles, les automobilistes sont invités à quitter l'autoroute via la sortie Nimy-Maisières vers la N552, en direction d'Obourg. La police de la route signale également que la N6 est aussi fermée dans les deux sens entre les bornes kilométriques 50 et 51. L'itinéraire conseillé en venant de Bruxelles vers la France est d'emprunter la A8/E429.