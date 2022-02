Si vous savez qui pourrait éditer ce genre de choses, n'hésitez pas à me conseiller.

Il l'a envoyé par e-mail. Un recueil de ses poèmes. Il l'a intitulé Concerts du monde. Logique: "Je vais beaucoup aux concerts classiques, mais j'y vais avec de quoi écrire. Et alors surgissent images, rêves, souvenirs, émotions (passées et présentes)..." Auxquels "s'ajoutent des préoccupations de l'instant (écologiques, surtout)". Il dit qu'il a 65 ans, il a écrit plus de 1 500 poèmes, qu'il ne s'est "jamais aventuré à les éditer", qu'il attend "un avis, une poussée, une opportunité, un encouragement" mais il y met un point d'interrogation. Et donc, "si vous lisez et si vous aimez, faites-le moi savoir. Et si vous savez qui pourrait éditer ce genre de choses, n'hésitez pas à me conseiller." Chaque poème a le titre de l'oeuvre musicale dont il est né. Blumine, de Mahler, la Symphonie n°3 de Saint-Saëns, Also sprach Zarathustra, de Strauss, et puis Mozart, Beethoven, Wagner, Brahms, Dvorak, Ravel, Prokofiev, Berlioz... Parfois, c'est un moment: Concert d'été à Sighisoara ou Concert ou Ronde d'hiver. Il y a soixante-deux pages, avec "à suivre" marqué sur la dernière. On les a lues, en écoutant chaque musique. On y a décelé beaucoup de nostalgie, de désespérance face à la petitesse des hommes qui ronge la grandeur du monde, d'importance de la lumière - omniprésente, vitale. Du céleste aussi, et la conscience que le terme est plus proche que le début. Surtout, l'élégance de ceux que la beauté émeut. Comme l'illustre le texte sur la n°5 de Chostakovitch: [...] J'avais 20 ans, le coeur soleil J'aimais et me croyais aimé Et le monde entier vibrait sans pareil Je revois la salle à manger, la radio dans la demi-obscurité (l'époque était à l'orange) Le vieux Philips jouait céleste L' air avait mouvements d'anges Je restais là, heureux... perplexe Tant de beauté dans une musique complexe Un ami au-delà du Temps, de l'Espace Un ami me donnait ma place dans l'Univers Je restais surpris, étonné J'aurais aimé la Terre entière Mais j'attendais comme un enfant gourmand, curieux J'attendais comme un furieux de qui était cette musique étrange Qui m'ouvrait un horizon immense Qui m'ouvrait un monde magnifique Qui me fixait à jamais au..."classique" Je restais suspendu Heureux, ému Amoureux des trilles du célesta J'avais quitté la Terre j'errais dans les étoiles dont l'éclat allait briller ma vie entière. [...] On va entendre encore ce que nous connaissons d'enfance Cet hymne qui écartait les murs de ma petite chambre Et me faisait regarder le ciel clair Confuse découverte d'un air nouveau d'un air étrange qui parle d'un pays qu'on ne verra jamais Trop beau Trop lointain Lumineux Nous sommes trop humains pour atteindre les cieux. Il signe son mail R.L. et sa poésie Lamro. Il met la musique en mots. Et, ce genre de choses, c'est beau.