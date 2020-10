La police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette et Koekelberg) a dressé 5.977 procès-verbaux (PV) liés au Covid-19 entre le 13 mars et ce lundi, a indiqué mardi en fin de journée la porte-parole de la police zonale Caroline Vervaet.

Les infractions constatées concernent les règles sanitaires mises en place de manière exceptionnelle pour lutter contre la propagation du virus. Les PV visaient surtout le non-respect des ordonnances communales (34 %), le non-respect de l'interdiction de rassemblement (26 %) et le non-respect de l'interdiction de déplacement lors du confinement et du couvre-feu (25 %). Un pic au niveau du nombre de PV a été observé en mars-avril.

Depuis lundi passé, avec l'annonce de nouvelles mesures restrictives, la police de Bruxelles-Ouest a déjà constaté 265 infractions. La majorité des PV de cette semaine porte sur les interdictions de rassemblement (28 %), le couvre-feu (38 %), mais aussi le port du masque (27 %).

Durant le week-end, la police a notamment mis fin à une fête clandestine de 34 personnes. Une salle de danse, deux cafés et un night-shop ont de plus été fermés.

Dans la nuit de lundi à mardi, 18 procès-verbaux ont été dressés pour cette première nuit du couvre-feu à 22h00, contre minuit les nuits précédentes.

