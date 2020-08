Le Conseil régional de Sécurité de la Région bruxelloise s'est réuni pour parler de l'augmentation des cas de Covid-19 à Bruxelles.

Le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale a expliqué que, si le nombre d'infections dépassait les 50 cas pour 100.000 sur en 7 jours, le port du masque serait obligatoire sur tout le territoire régional. Une mesure qui sera d'application "automatiquement", dès ce seuil franchi.

Actuellement, la région bruxelloise est à 38 sur 100.000 de moyenne. Cependant, certaines communes sont plus touchées que d'autre. C'est le cas notamment de Saint-Gilles, où cette donnée atteint 68 pour 100.000 habitants, mais aussi à Saint-Josse. D'autres communes sont en-deçà du seuil d'alerte de 20 cas pour 100.000 habitants, comme Woluwe-Saint-Pierre et Watermael-Boitsfort.

Note: à gauche, le nombre de nouveaux cas pour la commune sur 7 jours ; à droite taux d'incidence, soit le nombre de cas pour 100.000 habitants sur 7 jours.

© Sciensano

Toutes ces informations sont disponibles et mises à jour quotidiennement par Sciensano.

Le Conseil régional de sécurité n'a donc ni décidé d'un couvre-feu comme à Anvers, qui ne serait d'ailleurs pas légal à l'échelle régionale selon le ministre-président Rudi Vervoort, ni décrété une obligation généralisée immédiate du port du masque dans l'espace public. Le choix de n'introduire cette obligation généralisée qu'à partir d'un certain seuil, "que l'on espère ne pas atteindre", ajoute Rudi Vervoort, a été guidé par les conseils des experts, assure le ministre-président.

Si la situation peut donc paraitre comme un statu quo, le but reste que les bourgmestres agissent en fonction de la problématique locale spécifique. Rudi Vervoort souhaite également que la police agisse en cas de non-respect des règles actuelles.

Le "testing" devrait aussi être renforcé, notamment dans les maisons de repos où le personnel représente un risque de contamination pour les résidents fragiles.

