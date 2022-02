La station du métro bruxellois "Gare Centrale" subira un lifting en profondeur à partir du mois de mars et au cours des six prochaines années. Elle sera plus spacieuse, plus moderne et plus lumineuse.

Les travaux seront réalisés par phases en minimisant les perturbations en sous-sol et en surface, sans interrompre le trafic métro, a annoncé mercredi la direction de la STIB, sur place, en présence des autorités bruxelloises.

Cette station mise en service en 1969 est une des plus anciennes du réseau STIB. Elle accueille chaque jour 53.000 voyageurs dont des milliers de navetteurs empruntant chaque jour la très fréquentée gare ferroviaire voisine.

La capacité de la station va fortement augmenter. Pour plus de confort et de sécurité, les quais seront rénovés et élargis, grâce au déménagement de plusieurs locaux techniques.

L'apport de lumière naturelle fera l'objet d'une attention particulière. Un nouvel éclairage plus chaleureux et économique sera installé. Les revêtements de sols, murs et plafonds seront remis à neuf dans des couleurs claires. L'installation de commerces, toilettes publiques et distributeurs bancaires viendra compléter les équipements. Plusieurs oeuvres d'art y seront installées.

Rayon accessibilité, de nouveaux escaliers seront aménagés depuis la rue Ravenstein et la rue Cardinal Mercier; les deux ascenseurs existants seront remplacés et un ascenseur supplémentaire sera installé.

Les personnes à mobilité réduite auront un accès direct aux quais de la station depuis la surface, sans devoir passer par la gare. Les trois escalators seront rénovés. Il y en aura deux de plus.

Le point de vente KIOSK sera complètement réaménagé et le système d'information et de signalisation sera rénové.

Enfin, l'installation de portillons est également prévue.

Le projet est porté par la STIB, Bruxelles Mobilité et Beliris. Il est financé par Beliris (20 millions d'euros) et la Région bruxelloise (15 millions).

Les travaux d'agrandissement et de rénovation seront réalisés en quatre grandes phases.

La phase 1 consistera à reconfigurer la station existante à l'endroit de l'actuel accès situé au croisement de la rue des Colonies et de la rue Montagne du Parc (12 mois). La deuxième visera à agrandir la station du côté de la rue Ravenstein (14 mois). Durant la troisième, on l'agrandira du côté de la gare ferroviaire (12 mois). A partir de 2025 et durant environ 28 mois, il sera procédé à la rénovation de tout l'intérieur de la station et des quais.

Durant le chantier, la station continuera d'être opérationnelle et la circulation des métros ne sera pas interrompue.

Une attention particulière a été portée à l'impact du chantier sur la voirie en surface. Le chantier sera mené sous un carrefour de voiries à sept branches. Tout sera par conséquent fait pour limiter au maximum les perturbations de circulation en surface pendant le chantier.

Pour y parvenir, des techniques de pointe seront utilisées, comme la construction des parois et de la dalle de toiture de la station en premier, afin de pouvoir creuser en dessous ensuite.

Les travaux qui impactent la circulation en surface se termineront dans le courant de l'année 2025.

Les travaux seront réalisés par phases en minimisant les perturbations en sous-sol et en surface, sans interrompre le trafic métro, a annoncé mercredi la direction de la STIB, sur place, en présence des autorités bruxelloises.Cette station mise en service en 1969 est une des plus anciennes du réseau STIB. Elle accueille chaque jour 53.000 voyageurs dont des milliers de navetteurs empruntant chaque jour la très fréquentée gare ferroviaire voisine.La capacité de la station va fortement augmenter. Pour plus de confort et de sécurité, les quais seront rénovés et élargis, grâce au déménagement de plusieurs locaux techniques.L'apport de lumière naturelle fera l'objet d'une attention particulière. Un nouvel éclairage plus chaleureux et économique sera installé. Les revêtements de sols, murs et plafonds seront remis à neuf dans des couleurs claires. L'installation de commerces, toilettes publiques et distributeurs bancaires viendra compléter les équipements. Plusieurs oeuvres d'art y seront installées. Rayon accessibilité, de nouveaux escaliers seront aménagés depuis la rue Ravenstein et la rue Cardinal Mercier; les deux ascenseurs existants seront remplacés et un ascenseur supplémentaire sera installé. Les personnes à mobilité réduite auront un accès direct aux quais de la station depuis la surface, sans devoir passer par la gare. Les trois escalators seront rénovés. Il y en aura deux de plus. Le point de vente KIOSK sera complètement réaménagé et le système d'information et de signalisation sera rénové. Enfin, l'installation de portillons est également prévue. Le projet est porté par la STIB, Bruxelles Mobilité et Beliris. Il est financé par Beliris (20 millions d'euros) et la Région bruxelloise (15 millions).Les travaux d'agrandissement et de rénovation seront réalisés en quatre grandes phases. La phase 1 consistera à reconfigurer la station existante à l'endroit de l'actuel accès situé au croisement de la rue des Colonies et de la rue Montagne du Parc (12 mois). La deuxième visera à agrandir la station du côté de la rue Ravenstein (14 mois). Durant la troisième, on l'agrandira du côté de la gare ferroviaire (12 mois). A partir de 2025 et durant environ 28 mois, il sera procédé à la rénovation de tout l'intérieur de la station et des quais. Durant le chantier, la station continuera d'être opérationnelle et la circulation des métros ne sera pas interrompue. Une attention particulière a été portée à l'impact du chantier sur la voirie en surface. Le chantier sera mené sous un carrefour de voiries à sept branches. Tout sera par conséquent fait pour limiter au maximum les perturbations de circulation en surface pendant le chantier. Pour y parvenir, des techniques de pointe seront utilisées, comme la construction des parois et de la dalle de toiture de la station en premier, afin de pouvoir creuser en dessous ensuite.Les travaux qui impactent la circulation en surface se termineront dans le courant de l'année 2025.