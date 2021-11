Bruxelles: la manifestation contre les mesures anti-covid (en images)

Le cortège s'est mis en route dès 13h25 au lieu de 14h00, vu le monde présent. Peu de personnes portaient un masque. Beaucoup sont venues protester simplement, sans pancarte. La manifestation a fait l'objet d'une autorisation par la Ville de Bruxelles, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere. Un parcours a été défini avec les forces de l'ordre jusqu'à la petite rue de la Loi, au coeur des institutions européennes à Bruxelles. "Nous dénonçons les mesures restrictives de liberté, qui n'ont pas constitué une solution structurelle pour les soins de santé", ont défendu les organisateurs dans leur communiqué. Le mot d'ordre de cette mobilisation est "Ça suffit !". "On prône aujourd'hui la liberté, mais on voudrait surtout la vérité", défend une femme d'un petit groupe citoyen qui porte le slogan "J'aime la liberté". "On trouve que l'information est toujours manipulée dans un sens ou dans l'autre. On n'est pas contre le vaccin en soi, mais ce n'est pas la solution miracle qu'on nous avait vendue. On ne nous parle pas des effets secondaires".







Manifestation contre les mesures anti-covid à Bruxelles © Belga .







