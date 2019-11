Bruxelles: la ligne 3 du métro comprendra 18 stations et s'étendra sur 10 kilomètres

Améliorer la mobilité en ville passe nécessairement par l'augmentation de l'offre de transports publics. En la matière, le tram et le métro se taillent la part du lion. Le plan pluriannuel d'investissements signé entre le gouvernement et la Stib prévoit six milliards de dépenses à l'horizon 2030.

La station de prémétro Albert, sur l'axe Nord-Sud. © STIB

Avant la création de la Région bruxelloise, le tram n'était pas une priorité. Le politique misait alors sur le bus et le métro. Changement d'optique après 1989 : le tram, à l'origine une particularité belge, est revenu au goût du jour.

