Dans la capitale, la jeune plateforme Biddit.be, mise en ligne par les notaires fin 2018, dépoussière la vente publique. Et réjouit les vendeurs à coups d'offres toujours plus hautes.

Mi-octobre, le château Jolimont, à Watermael-Boitsfort, a trouvé acquéreur à 2,6 millions d'euros. Inoccupé depuis 2014, il compte un corps de logis classé, des écuries, une tour, une chapelle, un atelier d'artiste de 1 500 mètres carrés et un parc d'un hectare, classé également. Jusque-là, rien de bien particulier. Si ce n'est que la vente a été menée aux enchères et en ligne, sur la plateforme dédiée Biddit.be, lancée il y a un an par les notaires du pays. Et que la mise de départ, 1,75 million d'euros, était près d'un million d'euros inférieure à la somme obtenue ! Un résultat qui n'étonne guère le notaire saint-gillois Gaétan Bleeckx, fervent adepte des ventes publiques. " Longtemps, elles ont pâti d'une mauvaise image parce qu'elles étaient associées aux ventes forcées ", explique-t-il. " Mais les temps ont changé. Et les esprits aussi. Les ventes forcées ne représentent que 3 % du marché des ventes publiques et 17 % sont des ventes volontaires à force judiciaire. Toutes les autres sont purement volontaires. "

...