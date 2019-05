Cinq jours après les élections, Groen, l'Open Vld et one.brussels, la liste du socialiste flamand Pascal Smet, ont décidé d'entamer des négociations, côté néerlandophone, en vue de la formation du prochain gouvernement bruxellois, a annoncé Elke Van den Brandt (Groen).

Les 3 partis disposent de 10 sièges sur 17 - 4 pour Groen, 3 pour l'Open Vld et 3 pour one.brussels - dans le groupe linguistique néerlandophone.

A l'issue du scrutin de dimanche, les écologistes ont gagné un siège, l'Open Vld en a perdu 2 et one.brussels a récupéré les 3 sièges dont disposait le sp.a lors de la législature passée. La N-VA a elle aussi décroché 3 sièges mais ses relations avec Groen sont tendues. Quant au CD&V, il ne compte plus qu'un siège.

"Nous aimons Bruxelles. Avec conviction et passion. Groen, l'Open Vld et one.brussels se donnent aujourd'hui la main pour construire une ville saine, ambitieuse et inclusive", a précisé Elke Van den Brandt. "Cette coalition veut être un partenaire néerlandophone fort qui construit des ponts", a-t-elle ajouté.

"Nous veillerons à ce que chacun puisse développer ses talents et puisse être qui il ou elle veut. Bruxelles doit être une ville équitable qui ne laisse personne sur le côté. Une ville qui offre des opportunités, qui investit", a poursuivi la représentante de Groen en soulignant qu'il fallait désormais attendre que la situation évolue du côté francophone où Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort, pour le PS, sont à la manoeuvre.

"Nous sommes heureux que les 3 partis veuillent collaborer à un accord de gouvernement pour Bruxelles mais ce n'est que le début d'une longue phase de négociation", a pour sa part commenté Sven Gatz, qui menait les discussions au nom de l'Open Vld aux côtés de Guy Vanhengel.

Enfin, Pascal Smet a lui aussi confirmé l'accord entre les 3 partis et le début des négociations sur son contenu, avec pour thèmes centraux "la qualité de vie, l'ambition et l'amour de la ville".

"Une occasion manquée pour un changement réel", déplore la N-VA

L'accord conclu entre Groen, l'Open Vld et one.brussels pour négocier, côté néerlandophone, un accord de gouvernement à Bruxelles constitue "une occasion manquée pour un changement réel", ont déploré Cieltje Van Achter et Karl Vanlouwe, les négociateurs de la N-VA.

"Les électeurs ont sanctionné la politique actuelle et ont opté pour le changement. Il est regrettable que Groen ne tienne pas compte de ce signal et choisisse de négocier avec les partis qui sont au pouvoir depuis la création de la Région", ont-ils souligné. "Or, le changement à Bruxelles ne viendra pas de ces partis", ont ajouté Cieltje Van Achter et Karl Vanlouwe en s'étonnant par ailleurs que l'Open Vld ait préféré s'allier à Groen et aux socialistes plutôt qu'à la N-VA.