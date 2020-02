Bruxelles francophone à 93,47 %, selon les demandes de pension

La langue dans laquelle est introduite une demande de pension indique que Bruxelles est une ville très majoritairement francophone. De 93,09% de dossiers rédigés en français en 2016 on est passé à 93,47% en 2018. Pour les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, le " score " francophone passe de 71,26% en 2016 à 73,74%, deux ans plus tard.