Les principales rues commerçantes de la capitale ont enregistré samedi une forte affluence ce premier jour de weekend après la réouverture des magasins dits non-essentiels.

Face à la foule, les accès à la rue Neuve ont dû être limités toute la journée. Chaussée d'Ixelles, un dispositif similaire a été mis en place une partie de la journée. Aucun incident n'a toutefois été relevé, selon la police de Bruxelles.

Vendredi, la ville de Bruxelles avait lancé un site web où l'on peut voir en direct le niveau de densité de la foule rue Neuve. Samedi, dès 11h00, celui-ci était passé au rouge et l'est resté toute la journée.

"Ce n'était pas aussi dense que lors des samedis d'achats de fin d'année, comme lors des années précédentes, mais à l'aune des mesures corona, on peut toutefois dire que c'était très dense", selon le porte-parole de la police de Bruxelles, Olivier Slosse. "La capacité de 3.000 personnes prévue pour la rue Neuve a été atteinte toute la journée".

