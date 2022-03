Bruxelles est, pour le moment, privée de base juridique solide pour le port du masque

Depuis le 11 mars dernier, la Région bruxelloise ne dispose plus de base juridique solide pour imposer le port du masque et d'autres mesures de lutte contre la pandémie. Pour y remédier, le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo) aurait voulu faire adopter un projet d'ordonnance dans l'urgence, mercredi en commission et vendredi en séance plénière, mais il a été contraint d'accepter un report d'une semaine.

