Parmi les institutions européennes figure le Comité européen des régions (CdR), un organe consultatif composé d'élus locaux et régionaux des 27 Etats membres. Il leur permet de donner leur avis sur la législation européenne concernant les régions et les villes.

Le CdR a récemment fêté ses 25 ans. A cette occasion, le député Geoffroy Coomans de Brachène (MR) a interrogé le secrétaire d'Etat bruxellois chargé des Relations européennes et internationales, Pascal Smet (SP.A), sur sa stratégie visant à promouvoir cette institution, dont il est membre, auprès du parlement bruxellois. " Je vais d'abord voir ce que c'est. Je n'ai pas encore d'opinion ", lui a-t-il répondu. " Je ne comprends pas de quoi je dois débattre avec le CdR, en ce qui concerne le futur de notre Région. Nous sommes une ville et pas une région. Je préfère dire une "ville-région". " Et d'ajouter : " Sur le plan international, la véritable Région bruxelloise est constituée des provinces du Brabant. Dans le contexte belge, évidemment, c'est différent. " En effet...M. La.