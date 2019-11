Les communes bruxelloises fourmillent, elles aussi, de projets divers. Petit aperçu de ce qui se prépare de plus spectaculaire dans votre quartier.

Anderlecht

"Grâce au plan Good Move que nous avons amendé, plus d'Anderlechtois pourront profiter de zones résidentielles plus calmes", explique Susanne Müller-Hübsch, échevine de la Mobilité. En 2020-2021, la Stib aura rénové les rails de tram de la rue Wayez et Vivaqua remplacera les égouts. "La commune d'Anderlecht avait insisté pour qu'un processus participatif soit lancé pour ce projet". Plusieurs scénarios sont possibles : "Un projet d'aménagement de qualité pour notre rue Wayez, entièrement de plain-pied avec des bancs, des terrasses, des espaces verts et des espaces de stationnement vélo, ainsi qu'une circulation tram et bus dans les 2 sens et des zones de livraison", se réjouit l'échevine. Le nouveau quartier de Biestebroeck est en train de se développer, il accueillera à terme plus de 10.000 habitants. Au programme : création d'appartements, d'écoles, d'un parc et réaménagement du pont entre le boulevard Industriel et la chaussée de Mons, fermé aux voitures pour cause de mauvais état. "Une réflexion doit être menée afin de développer les transports en commun dans cette zone afin qu'elle ne soit pas isolée ou uniquement accessible en voiture, par exemple par l'instauration d'une ligne de tram sur le boulevard Industriel", détaille l'échevine de la Mobilité. La création du nouveau quartier Erasmus Garden, au niveau de l'arrêt de métro Erasme, est bien avancée. A l'horizon 2022, la Stib achèvera une gare pour les métros, sous le boulevard Simonet qui sera réaménagé dans la foulée. D'ici 2025, le quartier des Trèfles va se développer complètement. Plus de 460 logements seront déployés ainsi que des salles communautaires, une crèche et des espaces prévus pour accueillir des commerces. Une attention toute particulière sera portée sur l'aspect durable du projet. Enfin, entre 2022 et 2030, un projet régional prévoit la refonte totale de la zone Midi et celle du quartier Heyvaert, entre Molenbeek et les abattoirs d'Anderlecht. "On cherche depuis longtemps la possibilité de développer ce quartier, avec la création du parc de la Sennette", explique l'échevine. Sans timing précis, la rénovation des chaussées de Mons et de Ninove sont en discussion avec la Région, des processus participatifs seront lancés.

...