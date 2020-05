Le gouvernement fédéral et le CEO de la maison-mère de la compagnie belge ont publié un communiqué commun à l'issue de leur réunion de ce vendredi à Bruxelles. Encore aucun accord, mais une volonté d'y arriver.

La Première ministre, Sophie Wilmès, les ministres Alexander De Croo (Open VLD, Finances) et Nathalie Muylle (CD&V, Emploi), ont rencontré le CEO de Lufthansa, Carsten Spohr, en présence des dirigeants du CEO de Brussels Airlines, Dieter Vranckx, vendredi à Bruxelles. A l'issue de leur réunion, ils ont publié un communiqué commun, preuve d'une bonne volonté des deux parties après l'annonce du plan de restructuration de la compagnie aérienne belge, qui coûtera mille emplois.

Même si les deux parties reconnaissent la difficulté du dialogue, elles se disent soucieuses d'arriver à un accord sur l'avenir de Brussels Airlines. Elles s'entendent sur la "poursuite de négociation" au sujet d'une éventuelle aide d'Etat (on cite le montant de 290 millions d'euros) ainsi que sur la façon dont un plan croissance peut être mis en place, tout en préservant l'efficacité opérationnelle de Lufthansa. Cela ne pourra se faire "que si un accord peut être obtenu avec les partenaires sociaux de Brussels Airlines", est-il précisé, de même qu'un accord entre le groupe Lufthansa et le gouvernement allemand, avec lequel le gouvernement belge est en étroit contact.

L'Etat belge ne pourra investir dans la compagnie que s'il obtient des garanties au sujet d'un cadre clair pour un plan économique d'avenir pour Brussels Airlines qui se focalisé sur la croissance durable, la responsabilité écologique et des perspectives en matière d'emploi". Lors d'un débat à la Chambre, jeudi, tous les partis avaient demandé que le gouvernement fédéral soit ferme à ce sujet.

Tant le groupe Lufthansa que le gouvernement belge insistent sur l'importance de Bruxelles en tant que hub, sur la connectivité au niveau européen, mais aussi sur les lignes vers l'Afrique et l'Amérique du Nord.

Tous ont convenu de se revoir rapidement.

La Première ministre, Sophie Wilmès, les ministres Alexander De Croo (Open VLD, Finances) et Nathalie Muylle (CD&V, Emploi), ont rencontré le CEO de Lufthansa, Carsten Spohr, en présence des dirigeants du CEO de Brussels Airlines, Dieter Vranckx, vendredi à Bruxelles. A l'issue de leur réunion, ils ont publié un communiqué commun, preuve d'une bonne volonté des deux parties après l'annonce du plan de restructuration de la compagnie aérienne belge, qui coûtera mille emplois.Même si les deux parties reconnaissent la difficulté du dialogue, elles se disent soucieuses d'arriver à un accord sur l'avenir de Brussels Airlines. Elles s'entendent sur la "poursuite de négociation" au sujet d'une éventuelle aide d'Etat (on cite le montant de 290 millions d'euros) ainsi que sur la façon dont un plan croissance peut être mis en place, tout en préservant l'efficacité opérationnelle de Lufthansa. Cela ne pourra se faire "que si un accord peut être obtenu avec les partenaires sociaux de Brussels Airlines", est-il précisé, de même qu'un accord entre le groupe Lufthansa et le gouvernement allemand, avec lequel le gouvernement belge est en étroit contact. L'Etat belge ne pourra investir dans la compagnie que s'il obtient des garanties au sujet d'un cadre clair pour un plan économique d'avenir pour Brussels Airlines qui se focalisé sur la croissance durable, la responsabilité écologique et des perspectives en matière d'emploi". Lors d'un débat à la Chambre, jeudi, tous les partis avaient demandé que le gouvernement fédéral soit ferme à ce sujet.Tant le groupe Lufthansa que le gouvernement belge insistent sur l'importance de Bruxelles en tant que hub, sur la connectivité au niveau européen, mais aussi sur les lignes vers l'Afrique et l'Amérique du Nord.Tous ont convenu de se revoir rapidement.