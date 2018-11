Brexit: "Un pas en avant, mais nous n'y sommes pas encore", juge Charles Michel

L'approbation par le gouvernement britannique du projet d'accord sur le Brexit est "un important pas en avant mais... nous n'y sommes pas encore", a commenté le Premier ministre belge Charles Michel sur Twitter.

This #BrexitDeal is an important step forward but ... we're not there yet.



We will now analyse the texts carefully in order to check their compatibility with our European values.



It is vital that UK and Europe remain stable partners @10DowningStreet