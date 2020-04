Aménagement du territoire, mobilité, logement, voici quelques outils dont usent les communes pour répondre aux enjeux soulevés par la croissance démographique de la province.

1. Aménagement du territoire

Adopté en 2017, le Code wallon du développement territorial (CoDT) a introduit la Zone d'enjeu communal (ZEC) qui ouvre la possibilité de modifier l'affectation d'une partie du territoire au plan de secteur. Waterloo a introduit une demande de ZEC pour l'hypercentre sur une superficie d'environ 17 ha articulés autour de la chaussée de Bruxelles. " Le périmètre concerné est caractérisé par une concentration de services et commerces, par une très faible densité de population et par la présence de nombreux espaces délaissés ", souligne la bourgmestre Florence Reuter (MR). L'enjeu de l'inscription en ZEC est de renforcer la mixité des fonctions et le réseau de mobilité douce. " En cours d'élaboration, le Schéma de développement communal (SDC) de Wavre doit analyser et valider la pertinence de Wavre 2030, un schéma directeur élaboré il y a déjà quelques années, dans un contexte plus global. En termes opérationnels et stratégiques, la Ville souhaite mettre en place un Système d'information géographique (SIG), un outil de cartographie permettant d'appréhender et de gérer toutes les données relatives au réseau viaire et aux biens immobiliers appréciés dans leur environnement géographique et socio-démographique, pour fournir une aide à la décision en matière d'aménagement du territoire. Le Schéma d'orientation local (SOL) permet aux communes d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une partie de leur territoire, en réponse à des objectifs variés. A Louvain-la-Neuve, l'UCLouvain a lancé un SOL avec participation citoyenne pour l'élaboration du nouvel écoquartier Athéna-Lauzelle sur une superficie de 30 ha au nord-ouest de la ville, à l'orée du bois de Lauzelle, entre la N4, le golf de Louvain-la-Neuve et le parc scientifique Athéna. Chaque commune du Brabant wallon dispose d'un Plan communal de mobilité (PCM). Celui d'Ottignies- Louvain-la-Neuve, datant de 2003 et mis à jour en 2011, est en cours d'actualisation. L'enquête publique démarre en ce mois d'avril. De façon générale, les communes visent une mobilité partagée et apaisée. Elles multiplient les zones 30 (voire 20 km/h) et donnent la priorité aux modes de déplacement doux. Au niveau provincial, la stratégie concertée avec les communes mise sur le développement du cyclable, avec la sécurisation de pistes cyclables en site propre, la multiplication d'abris à vélo et la possibilité, pour les habitants du Brabant wallon, d'obtenir une prime pour l'acquisition d'un vélo. Le Community Land Trust (CLT) représente un outil pour favoriser l'accès au logement acquisitif des jeunes ménages à des prix inférieurs à ceux du marché. Ottignies-Louvain-la-Neuve a créé la structure juridique qui pourra acquérir des terrains avant de les mettre à la disposition des ménages afin qu'ils y construisent leur logement. Le tout jeune CLT ottintois dispose aujourd'hui de trois biens à Limelette et l'UCLouvain envisage de collaborer avec l'asbl pour réaliser 10 % des 1 400 logements qui verront le jour dans l'écoquartier Athéna-Lauzelle.