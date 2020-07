Les visiteurs, nombreux, sont bien répartis à la Côte. Certaines zones des cités balnéaires arboraient vendredi un pavillon jaune sur le baromètre de l'affluence de Westtoer, l'office du tourisme de Flandre occidentale. L'affluence est particulièrement forte à Blankenberge, Knokke le Zoute, Ostende et au Coq.

Comme prévu, la météo tropicale a invité de nombreux touristes à se rendre sur les plages du Royaume. Beaucoup de touristes sont partis vendredi vers la Côte pour y passer une journée ou un week-end. La majeure partie des endroits de la Côte sont en code vert (calme), seules quelques parties sont en jaune (affluence).

De nombreux touristes se trouvaient dans le centre et sur la digue de Blankenberge. "Il y a du monde mais les foules ne sont pas comparables à une journée d'été sans coronavirus", a souligné Philipp Denoyette, commissaire. Les trains qui sont arrivés vendredi en matinée avaient un taux d'occupation de 70 à 90%. Des gens ont été invités à se rendre dans des zones plus calmes. Le port du masque est très contrôlé à Blankenberge. La police a d'ailleurs dressé 69 PV pour non-port ou mauvais usage du masque.

Au Coq, on a aussi constaté une forte affluence. "C'est le jour le plus chargé de l'été jusqu'à présent mais nous n'avons pas encore dû intervenir", explique le bourgmestre Wilfried Vandaele. Le taux d'occupation est d'environ 70% au Coq. Les touristes respectent généralement bien l'obligation du port du masque.

A Knokke, le témoin était au jaune. "Nous surveillons tout sur notre réseau de caméras et la situation est sous contrôle. Nous constatons également que les gens portent bien leur masque", explique la police locale de Damme/Knokke-Heist.

Enfin à Ostende, les plages du centre où il fallait réserver sont complètes. L'affluence était forte sur la digue et dans le centre de la Reine des plages. Les trains se rendant à Ostende avaient un taux d'occupation de 70%.

Comme prévu, la météo tropicale a invité de nombreux touristes à se rendre sur les plages du Royaume. Beaucoup de touristes sont partis vendredi vers la Côte pour y passer une journée ou un week-end. La majeure partie des endroits de la Côte sont en code vert (calme), seules quelques parties sont en jaune (affluence). De nombreux touristes se trouvaient dans le centre et sur la digue de Blankenberge. "Il y a du monde mais les foules ne sont pas comparables à une journée d'été sans coronavirus", a souligné Philipp Denoyette, commissaire. Les trains qui sont arrivés vendredi en matinée avaient un taux d'occupation de 70 à 90%. Des gens ont été invités à se rendre dans des zones plus calmes. Le port du masque est très contrôlé à Blankenberge. La police a d'ailleurs dressé 69 PV pour non-port ou mauvais usage du masque. Au Coq, on a aussi constaté une forte affluence. "C'est le jour le plus chargé de l'été jusqu'à présent mais nous n'avons pas encore dû intervenir", explique le bourgmestre Wilfried Vandaele. Le taux d'occupation est d'environ 70% au Coq. Les touristes respectent généralement bien l'obligation du port du masque. A Knokke, le témoin était au jaune. "Nous surveillons tout sur notre réseau de caméras et la situation est sous contrôle. Nous constatons également que les gens portent bien leur masque", explique la police locale de Damme/Knokke-Heist. Enfin à Ostende, les plages du centre où il fallait réserver sont complètes. L'affluence était forte sur la digue et dans le centre de la Reine des plages. Les trains se rendant à Ostende avaient un taux d'occupation de 70%.