Il y a actuellement moins de 500 patients atteints du covid aux soins intensifs. C'était le seuil à atteindre pour qu'entrent en vigueur les assouplissements du 9 juin.

Ce matin, les derniers chiffres de Sciensano indiquaient encore le nombre de 508 hospitalisations en soins intensifs, mais ce chiffre est maintenant de 491. Cela signifie que le nombre est descendu au-dessous du seuil des 500 qui était exigé pour que l'on puisse assouplir encore davantage les mesures pour lutter contre la pandémie.

L'autre exigence était que 80% des plus de 65 ans soient vaccinés, mais cette exigence n'est depuis quelque temps déjà plus un problème. Il y avait par contre beaucoup plus d'incertitude quant au nombre de patients en soins intensifs. Des inquiétudes qui ne semblent plus à l'ordre du jour.

Les chiffres de Sciensano de ce matin sont légèrement différents parce que ce sont les chiffres consolidés de la veille. Sciensano attend toujours une demi-journée avant de communiquer, dans le but de recalculer les chiffres et il arrive qu'il y ait une légère modification. Mais dans les faits, le SPF Santé publique connaît déjà les chiffres que Sciensano communiquera demain: c'est ce qui lui permet d'aujourd'hui d'annoncer la bonne nouvelle en premier.

We zakken onder de 500 personen met COVID-19 op intensieve zorgen. Belangrijke alarmdrempel, nu tendens doorzetten om alle reguliere patiëntenzorg (blauwe massa in grafiek) te kunnen hernemen, maar ook onze gezondheidswerkers wat ademruimte te geven. #bedankt #wedoenvoort pic.twitter.com/tmL0ZpvzdU — Pedro Facon (@PedroFacon) May 27, 2021

Il y avait ce jeudi 491 patients hospitalisés en soins intensifs en raison d'une infection au Sars-Cov-2, a indiqué Steven Van Gucht, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19. Il précise que ce seuil a même été franchi "un peu plus tôt que ce que nous avions initialement prévu".

Maintenant que nous avons franchi le seuil des 500 lits occupés, le feu vert du Codeco du 4 juin pour les assouplissements semble une simple formalité.

Assouplissements prévus pour le 9 juin

