Blankenberge interdit les touristes d'un jour dimanche suite à une bagarre

Les touristes d'un jour seront interdits à Blankenberge dimanche, à la suite de la bagarre générale survenue sur une plage samedi, a indiqué dans un communiqué tard dans la soirée la bourgmestre Daphné Dumery (N-VA). Elle ne souhaite pas non plus que des trains arrivent entre 9 et 16h00

Blankenberge, ce 8 août © Belga