Les entreprises publiques, ça le connaît. Mais, après vingt ans de bons services, le capitaine de la Sonaca retourne vers le privé, à la tête du discret mais costaud groupe Etex. Rien n'arrête ce boss qui aime l'action et le rock.

Mais pourquoi son départ fait-il autant de bruit médiatique? Après tout, que Bernard Delvaux quitte un poste de direction pour un autre, à 55 ans, rien de plus normal. Le Liégeois se dit qu'à l'approche de la soixantaine, il est temps de s'engager dans un dernier défi. Plutôt anodin. Sauf que la Sonaca n'est pas n'importe quelle entreprise. C'est un "fleuron" wallon, selon le terme consacré, qui s'est imposé dans le petit monde sélectif de l'aéronautique, en se profilant comme un spécialiste mondial des slats et des flaps (bords d'attaque et volets mobiles) pour des colosses comme Boeing, Airbus, Bombardier ou le brésilien Embraer.

