Le journaliste et animateur Benjamin Maréchal quittera prochainement la RTBF pour rejoindre le groupe Sudinfo, a annoncé lundi le rédacteur en chef du groupe de presse, Demetrio Scagliola. Après vingt années à la RTBF, il se consacrera aux "nouveaux défis" numériques de Sudinfo.

"Je ne veux pas faire la même chose ailleurs, j'avais besoin d'un nouveau challenge professionnel et personnel qui me bouscule un peu. Pendant 20 ans, j'ai beaucoup appris à la RTBF, j'ai ri, j'ai pleuré. Quitter des amis ne sera pas émotionnellement facile", souligne Benjamin Maréchal. L'animateur sera encore aux commandes de l'émission "On n'est pas des pigeons" sur la RTBF en janvier, le temps de "quelques semaines avant de refermer un long chapitre."

