Quatre des six enfants de veuves de djihadistes de l'État islamique (EI), Tatiana Wielandt (27 ans) et Bouchra Abouallal (26 ans), sont arrivés en Belgique lundi après-midi, a indiqué le parquet d'Anvers. En provenance de Turquie, ils ont été emmenés à l'hôpital d'Anvers sous surveillance policière pour un contrôle médical.

Les enfants âgés de 5, 5, 7 et 8 ans se trouvaient en Turquie et séjournaient dans une institution de jeunesse. Ils ont reçu les documents nécessaires pour leur voyage via l'ambassade de Belgique. Les deux plus jeunes enfants sont restés avec les deux femmes, incarcérées en Turquie.

"Nous avons soigneusement préparé leur retour en collaboration avec le parquet fédéral, la police judiciaire fédérale d'Anvers, la police locale d'Anvers et le centre hospitalier Ziekenhuis Netwerk Antwerpen", précise le porte-parole du parquet Kristof Aerts.

Les enfants âgés de 5, 5, 7 et 8 ans se trouvaient en Turquie et séjournaient dans une institution de jeunesse. Ils ont reçu les documents nécessaires pour leur voyage via l'ambassade de Belgique. Les deux plus jeunes enfants sont restés avec les deux femmes, incarcérées en Turquie. "Nous avons soigneusement préparé leur retour en collaboration avec le parquet fédéral, la police judiciaire fédérale d'Anvers, la police locale d'Anvers et le centre hospitalier Ziekenhuis Netwerk Antwerpen", précise le porte-parole du parquet Kristof Aerts.